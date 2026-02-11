Концерн по заявкам

Арбитражный суд Нижегородской области увеличил многомиллиардный долг Volkswagen за разрыв соглашений с ГАЗом о контрактной сборке машин и поставках комплектующих, проданный АО «Камея» за 120 млн руб. В отношении германского автоконцерна в России введена локальная процедура банкротства, однако приставы не спешат арестовывать и взыскивать имущество должника для включения в конкурсную массу, отметили в АО «Камея». Кредиторам не удалось взыскать с Volkswagen выкупленный долг в размере 16,9 млрд руб. и € 40 тыс., и они потребовали увеличить размер задолженности еще на 9,8 млрд руб. Пока сумму долга удалось увеличить на 1,5 млрд руб. Вероятно, это решение будет обжаловано.

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск АО «Камея» об увеличении долга концерна Volkswagen, который компания выкупила у АО «Автомобильный завод НАЗ» в июле 2025 года за 120 млн руб. Истец потребовал увеличить сумму требований должника почти на 10%, или 1,6 млрд руб., из расчета один год и один месяц неоплаченного долга, следует из материалов арбитражного дела.

Представитель АО «Камея» Артем Казанцев на судебном заседании сообщил, что взыскать присужденные ГАЗу в 2024 году 16,9 млрд руб. и € 40 тыс. до сих пор не удалось. «Должник прямо утверждает, что не собирается ничего платить. Приставы по какой-то неизвестной причине ничего не предприняли кроме того, что сначала наложили обеспечительные меры, а затем сами же их сняли. Больше ничего не сделано: никакое имущество не реализовано, никакие средства не взысканы»,— отметил господин Казанцев.

Как писал «Ъ», многомиллиардную компенсацию в рублях и валюте нижегородский автозавод отсудил у Volkswagen за разрыв соглашений о контрактной сборке автомобилей VW и Skoda в Нижнем Новгороде, подписанных в 2016–2017 годах. В марте 2023 года Volkswagen объявил о прекращении деятельности в России на фоне начала военной спецоперации и приостановил экспорт товаров. Российский автозавод потребовал неустойку.

В сумму требований к бывшему индустриальному партнеру ГАЗ включил убытки и упущенную прибыль автозавода и дилеров, а также компенсацию за непоставленные дизельные двигатели и тару.

Автозавод потребовал выплатить 28,4 млрд руб., однако предприятию присудили в полтора раза меньше начальной исковой суммы. Обжаловать это решение юристам Volkswagen не удалось.

В июле 2025 года автозавод продал многомиллиардный долг АО «Камея». Volkswagen безуспешно пытался оспорить уступку требования, доказывая, что договор цессии был экономически нецелесообразным, уступка должна быть согласована с германским концерном, который ее не одобрил. Юристы Volkswagen трактовали договор цессии как прикрытие договора дарения между аффилированными между собой коммерческими структурами. Пока шли судебные разбирательства вокруг уступки долга, представители АО «Камея» инициировали процедуру локального банкротства Volkswagen, которую арбитражный суд Москвы ввел в сентябре 2025 года в отношении российских активов должника, и кредитор стал формировать конкурсную массу для их взыскания.

Однако добиться выплат от Volkswagen до сих пор не удалось. Это послужило основанием для индексации присужденной суммы, и юристы АО «Камея» потребовали увеличить сумму выплат на 9,8 млрд руб., из которых требование на 1,5 млрд руб. рассмотрел нижегородский суд. Господин Казанцев рассказал, что ранее наложенные обеспечительные меры с активов должника были сняты, «Фольксваген банк» (сейчас «Пихта-банк») продан совладельцу Экспобанка Игорю Киму, «все деньги со счетов ушли, а производственные средства и автосалоны не реализованы».

«Даже товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности не попали на торги. Ни копейки мы не получили»,— подчеркнул представитель истца.

Он добавил, что ответчики злоупотребляют правом, пытаясь приостановить дело до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба о взыскании многомиллиардной компенсации автозаводу.

«Пытаясь приостановить производство, ответчик препятствует включению суммы индексации в реестр требований кредиторов. На 20 марта назначено собрание кредиторов с вопросом о включении этой суммы, ответчик пытается задержать рассмотрение дела о банкротстве»,— отметил юрист.

Представитель Volkswagen возразил, что практика индексации присужденных сумм в российских судах сложилась уже после того, как было принято решение о взыскании почти 17 млрд руб. в пользу автозавода. Присужденную сумму невозможно увеличить, пока не завершено исполнительное производство в отношении должника, добавил он.

Суд на заседании 11 февраля поддержал позицию истца.

Представитель Volkswagen воздержался от комментария итогов и перспектив разбирательства. Вероятно, решение будет обжаловано. Требование к германскому автоконцерну еще на 8,3 млрд руб. арбитражный суд Москвы планирует рассмотреть в марте.

