На Дону застройщики выполнили работы на общую сумму 303,6 млрд рублей

По предварительным подсчетам, в Ростовской области за 11 месяцев 2025 года общая сумма выполненных строительных работ составила 303,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Здесь уточнили, что действующие на Дону компании ввели в эксплуатацию 2,76 млн кв. м жилья.

В пресс-службе добавили, что в минувшем году на 7,2% увеличился ввод многоквартирных домов. Он достиг 1,2 млн кв. м.

По итогам 2025 года, регион занял девятое место в национальном рейтинге.

По информации донского минстроя, по результатам десяти месяцев 2025 года прибыль крупных и средних застройщиков в Ростовской области превысила 3,6 млрд руб.

Мария Хоперская