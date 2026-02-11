Началась реставрация фасада легендарного дома Палкина на Невском проспекте

На Владимирском проспекте готовят к реставрации объект культурного наследия — здание, где в дореволюционное время размещался ресторан «К.П. Палкин». Как сообщили в КГИОП, фасады дома 1/47 уже начали закрывать строительными лесами. Основные работы развернутся с наступлением теплой погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом купца Палкина на пересечении Невского и Владимирского проспектов

Фото: Пресс-служба КГИОП Дом купца Палкина на пересечении Невского и Владимирского проспектов

Фото: Пресс-служба КГИОП

Специалистам предстоит отремонтировать балконы с металлическими ограждениями и террасу, выходящую на Невский проспект. Также приведут в порядок дубовые дверные порталы, парапетные тумбы и карнизные свесы. Утраченные балясины воссоздадут заново. Кроме того, реставрация затронет своды дворовых проездов, вентиляционные и дымовые трубы.

Четырехэтажным здание стало в 1870-х годах, когда его перестраивали специально под будущий ресторан купца Палкина. Проект разработал архитектор Андрей Кейзер. До этого здесь находилась фруктовая лавка, служившая местом встреч образованной публики.

Новый ресторан быстро обрел славу — его посещали Петр Чайковский, Федор Достоевский, Антон Чехов, Дмитрий Менделеев. В начале XX века здание надстроили пятым этажом, а в 1917 году предприятие Палкина закрылось. В советское время в доме работал кинотеатр. Сегодня ресторан с фамилией купца на вывеске вновь действует на углу Невского и Владимирского проспектов.

Андрей Маркелов