Пермский кооператив стал совладельцем завода в Татарстане

Потребительский кооператив экономического развития пайщиков «Объединенный фонд «Ангора» стал совладельцем зарегистрированного в Казани ООО «НПП «Авиагаз «Союз+». По данным «СПАРК-Интерфакс», в феврале фонду перешло 25,5% долей компании. 54,47% принадлежат председателю «Ангоры» Виталию Макаренко, еще 20,03% Искандеру Хабибуллину. Компания занимается производством газораспределительных станций, узлов и блоков к ним, а также другого оборудования для нефтегазовой отрасли. Доходы компании в 2024 году составили 1,12 млрд руб., чистая прибыль — более 111 млн руб.

«Объединенный фонд «Ангора» работает с апреля 2024 года, чистые активы организации составляют более 772 млн руб. Организация является совладельцем 100% долей пермского ООО «Ангоринвест». Директор последнего Эдуард Комков владеет ООО «НПП «Авиагаз «Союз+» Управление реализацией», которое является дилером татарстанского завода.