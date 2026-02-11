Греф призвал платить госслужащим «нормальные зарплаты»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости реформы системы оплаты труда госслужащих, чтобы они получали «нормальную зарплату» и вели «не нищенский образ жизни». Такую позицию он изложил на Первом международном конгрессе государственного управления.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много (людей.— “Ъ”), у которых нет этих запасов»,— сказал господин Греф (цитата по «РИА Новости»).

Глава Сбербанка добавил, что при низких доходах люди будут искать способы разбогатеть, и «никуда не деться» от этого. При этом, по его мнению, должен оставаться страх уголовной ответственности. Льготы госслужащим, как считает Герман Греф, не нужны.