В Оренбуржье обрушилась крыша здания Почты России

В поселке Судьбадаровка Новосергиевского района Оренбургской области произошло обрушение крыши здания Почты России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В МЧС отмечают, что наиболее вероятной причиной инцидента стала чрезмерная снеговая нагрузка на кровлю.

Согласно данным сайта Почты России, почтовое отделение в Судьбадаровке временно закрыто.

Андрей Сазонов