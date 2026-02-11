В Оренбуржье обрушилась крыша здания Почты России
В поселке Судьбадаровка Новосергиевского района Оренбургской области произошло обрушение крыши здания Почты России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В МЧС отмечают, что наиболее вероятной причиной инцидента стала чрезмерная снеговая нагрузка на кровлю.
Согласно данным сайта Почты России, почтовое отделение в Судьбадаровке временно закрыто.