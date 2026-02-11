От приватизации в бюджет Чувашии в 2026 году пополнится на 23 млн рублей
В 2026 году в бюджет Чувашии от приватизации государственного имущества по предварительной оценке поступит 23 млн руб. Об этом сообщает пресс-центр органов власти региона.
От приватизации в бюджет Чувашии в 2026 году пополнится на 23 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С начала года на торги выставили 21 объект движимого имущества. В бюджет уже поступило 4 млн руб.
По итогам 2025 года доходы от реализации госимущества, включая продажу земельных участков и проценты за рассрочку оплаты, превысили 42 млн руб.