В 2026 году в бюджет Чувашии от приватизации государственного имущества по предварительной оценке поступит 23 млн руб. Об этом сообщает пресс-центр органов власти региона.

От приватизации в бюджет Чувашии в 2026 году пополнится на 23 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ От приватизации в бюджет Чувашии в 2026 году пополнится на 23 млн рублей

С начала года на торги выставили 21 объект движимого имущества. В бюджет уже поступило 4 млн руб.

По итогам 2025 года доходы от реализации госимущества, включая продажу земельных участков и проценты за рассрочку оплаты, превысили 42 млн руб.

