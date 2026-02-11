Нововоронежская АЭС выпустила новое научное пособие про технологию ВВЭР

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров в юбилейный год 10-летия энергоблока №6 НВАЭС с ВВЭР-1200 поколения «3+» представил новое научное пособие «Атомные электрические станции с реакторами типа ВВЭР. Анализ, тенденции, перспективы».

Фото: Роман Пышкин

Мероприятие прошло в Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ с участием студентов, преподавателей, представителей научного сообщества, и было приурочено ко Дню российской науки.

Научное пособие дает полное представление о развитии технологии водо-водяных энергетических реакторов. Работу над ним 14 месяцев вел коллектив авторов, среди которых главный технолог управления инженерной поддержки Сергей Яуров, ведущий инженер реакторного цеха энергоблока №6 Андрей Юдин, директор НВАЭС, доктор технических наук Владимир Поваров, возглавляющий базовую кафедру «Технология ВВЭР в АЭС». Более 50 экземпляров издания атомщики передали в библиотеку вуза.

«Научное пособие не перегружено формулами, дает необходимые базовые знания, и очень ценно для всех, кто интересуется атомной энергетикой. Можно сказать, что получилось генеалогическое древо всех энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами, действующих, выведенных из эксплуатации или тех, которые находятся в стадии сооружения», — пояснил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В режиме диалога студенты задавали вопросы авторам научного издания. В частности, их интересовали вызовы, которые стоят перед отраслью сегодня. В их числе — конкурентная заработная плата для тех, кто занимается наукой в атомной отрасли и набор квалифицированных кадров. До 2030 года «Росатом» планирует привлечь в отрасль до 300 тысяч молодых сотрудников.

В завершение встречи директор атомной станции подписал экземпляр книги с напутствием для студента 2 курса высшего образования «Электроэнергетика и электротехника» Виталия Хильченко, который совмещает учебу в вузе с преподаванием и ведет профориентационную работу со школьниками.

«Живое общение, обмен опытом и тесная взаимосвязь работников атомной станции, института и студентов расширяет возможности для дальнейшего творческого развития. Отрадно видеть, что в России уделяют внимание молодёжи, которая новыми идеями стремится изменить мир к лучшему», — поделился студент Нововоронежского политехнического института Виталий Хильченко.

Отметим, что сотрудники атомной станции принимают активное участие в образовательном процессе НВПИ — преподают профильные предметы, являются наставниками студентов. Сейчас на НВАЭС работают 14 сотрудников с ученой степенью — 2 доктора наук и 12 кандидатов наук в различных областях.