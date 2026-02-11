Львова-Белова назвала опасным украинский закон о принудительной эвакуации детей

Украинский закон о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий без согласия родителей может создать правовое пространство для произвола. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Инструмент принудительной эвакуации может широко толковаться и создать правовое пространство для произвола на местах»,— сказала госпожа Львова-Белова ТАСС. Омбудсмен заявила, что будет продолжать заниматься воссоединением детей с семьями в России, на Украине и в других странах, несмотря на действия со стороны Киева.

10 февраля Верховная рада Украины поддержала закон о принудительной эвакуации детей в безопасные районы. В случае объявления обязательной эвакуации правоохранительные органы могут вывозить детей из зоны активных или возможных боевых действий без согласия родителей. После эвакуации ребенка передадут в органы опеки.