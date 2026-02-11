В Ярославской области вынесли штраф за нарушение условий пользования недрами

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области привлекло должностное лицо организации-недропользователя к административной ответственности за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ). Как сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре, размер штрафа составил 22 тыс. руб.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что у недопользователя истек срок действия лицензии на добычу валунно-гравийно-песчаного материала на участке месторождения «Сильницкое-II» в Ростовском округе, но в нарушение закона работы по консервации горных выработок не провели.

Природоохранный прокурор вынес руководителю организации представление, по результатам рассмотрения которого был заключен договор на оформление проектов консервации.

Алла Чижова