В Перми завершено банкротство осужденного в 2021 году сына генерала МЧС

Арбитражный суд Пермского края завершил реализацию имущества бывшего сотрудника МЧС Виталия Ковтуна, сына бывшего замруководителя ГУ МЧС по Прикамью генерал-майора в запасе Андрея Ковтуна. Об этом сообщает «РБК Пермь». Основным кредитором господина Ковтуна-младшего выступил банк, чьи требования превысили 1,08 млн руб. В конкурсную массу поступило 238,6 тыс. руб., что составило 22,07% от суммы долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

42-летний Виталий Ковтун в 2026 году в четвертый раз стал подсудимым за пособничество отцу при мошенничестве на 793,5 тыс. руб. Его имущество состояло из дома и земельного участка в деревне Козлова.

В 2021 году Виталий Ковтун был осужден Ленинским судом Перми. Было доказано, что с марта 2015-го по декабрь 2017 года он содействовал хищению бюджетных средств ГУ МЧС России по Пермскому краю в сумме более 790 тыс. руб., фиктивно трудоустроив своего знакомого на должность пожарного в пожарную часть. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Виталия Ковтуна к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.