Уроженке Серпухова дали 12 лет за вербовку в террористический ЛСР

2-й Западный окружной военный суд признал виновной в оправдании терроризма, участии и вовлечении в террористическую организацию уроженку Серпухова Софию Лепешкину. Ее приговорили к 12 годам общего режима, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Как установило следствие, девушка вербовала россиян в украинский легион «Свобода России» (ЛСР; организация признана террористической в России и запрещена). В мессенджере Telegram она призывала вступать в сообщество легиона и заполнять анкету о вступлении в организацию. В апреле 2024 года фигурантка баллончиком оставила надпись на асфальте с призывами вступать в организацию. Также Лепешкина фотографировала технику ВС РФ.

Суд назначил минимальное наказание по вменяемым статьям. Гособвинение запрашивало для подсудимой 15 лет колонии и штраф 500 тыс. руб. «Суд на первый раз вас пожалел»,— сказал судья осужденной после оглашения приговора. София Лепешкина признала вину и заявила о раскаянии. Она заявила, что осуждает свои действия и думала, что ЛСР (признана террористической и запрещена) — мирная организация.

Никита Черненко