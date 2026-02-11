«Петербургский дизайн» перейдет на схему софинансирования

Проект «Петербургский дизайн» постепенно отходит от схемы размещения локальных брендов местных производителей одежды на торговых площадях по льготной арендной ставке к софинансированию городом и фешен-предпринимателями, сообщил сегодня в ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) СанктПетербурга Александр Ситов.

По его словам, доля софинансирования пока обсуждается. «Мы бы хотели, чтобы пропорция была 50/50, но проект неуклонно движется к тому, чтобы вывести его участников на уровень самоокупаемости», – отметил чиновник.

«Петербургский дизайн» - проект поддержки местных производителей одежды, реализуемый с 2022 года. Он предполагал бесплатное размещение товаров петербургских дизайнеров одежды на площадках в ТЦ Петербурга, которые город арендовал на льготных условиях в нескольких торговых комплексах. Кроме этого, в рамках проекта город предоставлял сертификат на пошив одежды на местных швейных фабриках, покрывающий до 80% затрат на производство новых коллекций.

Четвертый сезон проекта в прошлом году размещался уже только в двух ТЦ, а к настоящему времени проект представлен только в ТРЦ «Галерея».

По словам господина Ситова, за время выполнения проекта его участники открыли 13 собственных магазинов, а количество брендов локальных дизайнеров достигло 200. Мера поддержки на пошив одежды в рамках проекта сохраняется, сообщил глава КППИТ.

Александра Тен