Индия обязала соцсети быстрее удалять незаконный контент и дипфейки

Правительство Индии вводит новые правила для социальных сетей. Они направлены на «сдерживание распространения материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта, в том числе дипфейков». Компании—владельцы социальных сетей обяжут четко маркировать такой контент и удалять незаконные материалы в течение трех часов с момента получения уведомления. Ранее на удаление таких материалов был предусмотрен 36-часовой срок. Как сообщает Reuters, новые правила вступят в силу 20 февраля.

Новые правила дают властям право требовать удаление контента, нарушающего любой из законов страны, включая законы о национальной безопасности и общественного порядка. Правила требуют и четкой маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Согласно отчетам соцсетей, в последние годы власти Индии весьма активно требуют ограничивать или удалять контент. Только Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) в первые шесть месяцев 2025 года по запросу правительства ограничила в стране более 28 тыс. материалов для местных пользователей.

Елизавета Труфанова