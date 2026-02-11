В Ижевске пенсионер погиб при пожаре от «гирлянды» из удлинителей

Утром 10 февраля в многоквартирном доме на ул. Береговой после пожара умер 74-летний пенсионер, который не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«Соседи почувствовали запах гари и позвонили женщине, которая приходила помогать и ухаживать за погибшим. Прибыв на место, она обнаружила обгоревшую кровать и мужчину без признаков жизни. Средства тушения пожара не подавались, так как произошло самозатухание на 2 кв. м»,— пояснила дознаватель МЧС России Татьяна Логинова.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в сетевом фильтре, лежавшем у изголовья кровати. Он был подключен в другой сетевой фильтр, тот — в удлинитель, а сам удлинитель — в тройник в розетке.