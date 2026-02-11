В Оренбуржье с организации взыскали 1,5 млн рублей в пользу пострадавшего на производстве работника
Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципального предприятия 1,5 млн руб. в пользу пострадавшего работника, его супруги и несовершеннолетнего ребенка в качестве компенсации причиненного морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, в июне прошлого года работник во время выгрузки из кузова автомобиля железобетонных колец получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно заключению по расследованию несчастного случая, причиной происшествия послужил допуск к работам сотрудника, который не прошел необходимое обучение. Также работодателем не были соблюдены требования производственной безопасности.
В настоящее время денежные средства перечислены родственникам мужчины.