В Аксайском районе полицейских подозревают в получении взятки 500 тысяч рублей

Двух участковых уполномоченных из Аксайского района подозревают в получении взятки в 500 тыс. руб. за непривлечение граждан к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Противоправную деятельность сотрудников полиции выявили оперативники собственной безопасности МВД совместно с региональным управлением ФСБ. По предварительным данным, участковые получили деньги за то, чтобы не привлекать граждан по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

По факту коррупции возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемых отстранили от служебных обязанностей.

Константин Соловьев