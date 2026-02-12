Хоккеист пожаловался судье на «Склифосовского»

Спор об использовании фотографии двукратного чемпиона СССР и чемпиона мира по хоккею Александра Семака в телесериале «Склифосовский» дошел до Ленинского райсуда Уфы. Бывший центральный нападающий и экс-гендиректор «Салавата Юлаева» считает, что создатель сериала кинокомпания «Русское» незаконно использовала его образ для изображения умершего от алкоголизма отца главного героя. В суде господин Семак рассчитывает на денежную компенсацию, но она может быть выплачена без судебного акта: кинокомпания ищет варианты мирового соглашения.

В Ленинский районный суд Уфы поступил гражданский иск бывшего хоккеиста и хоккейного тренера Александра Семака к непубличному акционерному обществу «Кинокомпания "Русское"». Адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы заявителя, сообщил в своем Telegram-канале, что поводом для спора стало использование кинокомпанией фотографии господина Семака в телесериале «Склифосовский» (выходит на телеканале «Россия 1» с 2012 года).

Как сообщал «Ъ», в прошлом году двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», чемпион мира в составе сборной Советского Союза намеревался обратиться с досудебной претензией к кинокомпании «Русское» и ВГТРК. В апреле 2014 года, рассказывал его представитель, вышла 16 серия третьего сезона сериала «Склифосовский», в которой происходит следующая сцена: на столе стоит стакан с некоей жидкостью и ломтиком хлеба, горит свеча, а за свечой фотография в рамке и под черной траурной лентой. По сюжету, на фото якобы отец главного героя сериала (его играет Максим Аверин), который скончался после злоупотребления алкоголем. На этом фото Александр Семак узнал себя.

Сам 60-летний заслуженный мастер спорта СССР в сериале участия не принимал и, со слов адвоката, согласия на использование образа не давал, из-за чего и хотел добиться компенсации морального вреда и извинений (см. «Ъ» от 23 апреля 2025 года).

Александр Семак родился в 1966 году в Уфе. В разные годы выступал за местный «Салават Юлаев», московское «Динамо», клубы Национальной хоккейной лиги Tampa Bay Lightning, New Jersey Devils, New York Islanders, Vancouver Canucks. С марта 2015-го по февраль 2016 года был гендиректором «Салавата Юлаева».

«Кинокомпания "Русское"» зарегистрирована в Москве в 2007 году. Медицинскую драму «Склифософский» (идет 13-й сезон сериала) в организации называют флагманским проектом. В числе других шоу — мелодрамы «Жизнь справок не дает», «Это жизнь», «Ча-ча-ча», «Сиделка», «Цена измены» и прочие телесериалы и фильмы. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 1,6 млн руб., чистая прибыль — 570 тыс. руб.

Накануне господин Гизатуллин сообщил, что предметом искового заявления остается денежная компенсация за использование фотографии без согласия Александра Семака. «Размеры требуемых выплат пока не разглашаются, так как от ответчика поступило предложение о мирном урегулировании спора»,— оговорился адвокат. Также истец поставил вопрос о запрете демонстрировать сцены в YouTube-канале сериала и передавать права на показ серии онлайн-кинотеатрам. Третьими лицами к спору привлечены Роскомнадзор, ВГТРК, онлайн-кинотеатры «Смотрим», KION, Ivi, Wink, Okko, Premier и «Триколор», где демонстрируют серию.

Дата заседания еще не назначена.

В кинокомпании заявили «Ъ», что пока не готовы комментировать разбирательства.

Идэль Гумеров