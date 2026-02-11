В январе на реализацию нацпроектов в Татарстане направили 1, 5 млрд рублей
В январе 2026 года на реализацию национальных проектов в Татарстане выделили 1,5 млрд руб., кассовое исполнение составило 1,4 млрд руб., сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
В январе на реализацию нацпроектов в Татарстане направили 1, 5 млрд рублей
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В 2026 году в республике будут действовать 11 национальных проектов.
На их реализацию в бюджете Республики Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 53 млрд руб., из них 28,8 млрд руб. — за счет средств федерального бюджета и 24,2 млрд руб. — за счет средств бюджета республики.