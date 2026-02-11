«Золотые медведи» почуяли свежую кровь

В четверг в Берлине открывается 76-й Международный кинофестиваль. О том, как он поменялся за три четверти века и как пришел к тому, что впервые за его историю фильмом открытия стала не европейская или американская, а афганская лента — «Нет хороших мужчин» режиссера Шарбану Садат, рассказывает Елена Плахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По красной дорожке Берлинале в этом году пройдет множество молодых и малоизвестных участников

Фото: Ebrahim Noroozi / AP По красной дорожке Берлинале в этом году пройдет множество молодых и малоизвестных участников

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Нынешняя зима в Берлине выдалась суровая: ледяной дождь и гололед, перебои с транспортом. Аккредитованные на Берлинале предчувствуют, сколько будет падений и переломов на подступах к Фестивальному дворцу, куда с самого утра сломя голову бегут толпы желающих попасть в кино. И уже, наверное, почти нет живых свидетелей, помнящих, что первую треть своей истории — с 1951 года и до середины 1970-х — фестиваль проводился в июне месяце и именовался Западно-Берлинским. Возможно, тогда летняя берлинская жара скрашивала холод политической ситуации и конфликтов вокруг статуса Западного Берлина. В то время здесь привечали французских, американских и, конечно, западногерманских кинозвезд, а об участии кинематографистов соцлагеря организаторы только мечтали.

Вслед за тем наступила эпоха перемен, продлившаяся еще четверть века. Лед тронулся в 1974 году: в Берлинале впервые, хотя и вне конкурса, участвует советский фильм — режиссера Родиона Нахапетова с символичным названием «С тобой и без тебя». Отношения Берлинского фестиваля с Советским Союзом стремительно теплеют: в 1975-м здесь показывают «Калину красную» Василия Шукшина, а второй приз в конкурсе выигрывают «Сто дней после детства» Сергея Соловьева, а в 1977-м «Золотого медведя» завоевывает «Восхождение» Ларисы Шепитько. Еще через десять лет берлинское золото достается советской картине «Тема» Глеба Панфилова. В 1989-м падает Берлинская стена. Берлин становится международным мегаполисом. Уже в середине 1990-х вектор его интереса поворачивается в сторону Китая, Латинской Америки и других новых территорий: кинематографический мир становится многополярным.

Следующие 25 лет Берлинале отстаивает свои позиции в тройке ведущих фестивалей мира, конкурируя с Канном и Венецией, но часто проигрывая обоим. Однако его неоспоримое преимущество — чрезвычайно активная, ангажированная берлинская публика. Она не только приветствует голливудских звезд, но до отказа заполняет залы на премьерах самых радикальных и авангардных киноэкспериментов. Обычно их показывают в параллельных программах, а вот в конкурсе формируется особый характерный тип «берлинского фильма» — тяжеловесного и политкорректного блокбастера. Мало-помалу это приводит к недовольству и кризису. За первую четверть XXI века на Берлинале трижды поменялось руководство; год назад фестиваль впервые прошел под кураторством британки Триши Таттл.

Судя по программе, подробно расписанной в фестивальном каталоге 2026 года, новые кураторы сделали ставку не на крупные имена и большие звездные проекты, а на молодое кино и территории, которые еще недавно считались периферийными, но сейчас оказались в первых строках политической повестки.

Яркий пример — фильм открытия. Впервые в истории фестиваля он не американский, не немецкий, не французский, а афганский. Называется «Нет хороших мужчин», разыгрывается на фоне политического конфликта, связанного с приходом талибов и сменой власти в стране. Героиня — единственная женщина-оператор на кабульском телевидении, ее играет Шарбану Садат, она же режиссер фильма. Его феминистский сюжет разыгран с юмором в жанре романтической комедии, что должно обеспечить хорошее настроение гостям и участникам фестиваля в первый вечер после церемонии открытия.

Среди режиссеров конкурсных фильмов тоже преобладают новые и не слишком известные. Исключения — бразилец Карим Айнуз с фильмом «Обрезка розовых кустов» и венгр Корнель Мундруцо, он представит картину «У моря» производства США. Еще один громкий американский фильм — «Жозефина» режиссера Бет де Араухо, имевший большой успех на «Сандэнсе» — фестивале независимого кино.

Заметный дефицит имен в какой-то степени восполняют три статусные фигуры немецкой киноиндустрии. Жюри международного конкурса возглавляет Вим Вендерс, недавно отметивший 80-летие. Хоть и моложе его на поколение, но тоже вошедшая в солидный возраст Ангела Шанелек представляет конкурсный фильм «Моя жена плачет». Одна из пионерок «берлинской школы», Шанелек имеет культовую репутацию у синефилов, но, например, «Золотой медведь» явно обогатил бы коллекцию ее официальных наград. Участвует в фестивале и старейшая немецкая постановщица Ульрике Оттингер. Ее «Кровавая графиня» — байопик о венгерской аристократке Елизавете Батори, принимавшей ванны из крови девственниц. Почти апокрифический сюжет обретает неожиданную актуальность в свете разоблачений нравов сегодняшней элиты. Если учесть, что героиню сыграла Изабель Юппер, а сценарий написала нобелевская лауреатка Эльфрида Елинек, понятно, что этот фильм серьезно повышает звездный рейтинг фестиваля.