Многодетные семьи в РФ сохранят право на пособие при превышении доходов до 10%

В России подготовлены поправки, позволяющие многодетным семьям сохранять право на единое пособие даже при незначительном превышении дохода. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам господина Мишустина, во время прямой линии в декабре 2025 года к президента Владимира Путина попросили сохранить право на пособие при превышении доходов не более чем на 10% от прожиточного минимума. Глава государства потребовал оперативно разобраться с проблемой и напомнил о ее актуальности уже в январе текущего года.

Согласно предложенным поправкам, если при повторном назначении выплаты доход семьи превысит прожиточный минимум не более чем на 10%, пособие будет продлено еще на 12 месяцев, но уже в размере половины прожиточного минимума. Конкретная сумма будет зависеть от региона проживания многодетной семьи.

Михаил Мишустин выразил надежду на быстрое принятие законопроекта. Его действие, уточнил премьер, распространится на пособия, начиная с 1 января.