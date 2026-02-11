Участники самарской ОПГ по ошибке убили не того криминального авторитета в Оренбурге

В Оренбургской области двум участникам самарской организованной преступной группы предъявлено обвинение в убийстве криминального авторитета, совершенном в октябре 2003 года. Преступление было совершено по поручению лидера ОПГ с целью передела сфер влияния в регионе. Об этом сообщает областное СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемые прибыли в Оренбург, приобрели автомобиль и получили оружие от местного пособника. Ночью 19 октября 2003 года они подъехали к развлекательному комплексу на улице Брестской, где, узнав о выходе потерпевшего из здания, расстреляли его из автомата. Жертва скончалась от огнестрельных ранений. Выяснилось, что в результате ошибки был убит не тот человек, на которого был нацелен удар.

Уголовное дело было приостановлено из-за невозможности установить виновных. Благодаря работе следователей, криминалистов и сотрудников МВД, ФСБ и Главного управления криминалистики СКР были выявлены лидеры и участники ОПГ. Подозреваемые задержаны и арестованы.

Георгий Портнов

