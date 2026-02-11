В Уфе основной причиной профзаболеваний стали неблагоприятные условия труда

Основные причины возникновения профессиональных заболеваний в Уфе — это неблагоприятные физические условия труда (44,4%), избыточные нагрузки и утомляемость отдельных органов и систем организма (40,8%), а также воздействие биологических факторов риска (14,2%). Об этом на заседании городской жежведомственной комиссии по охране труда заявил начальник отдела надзора по гигиене труда, на транспорте и радиационной безопасности управления Роспотребнадзора Башкирии Альфред Ямалиев.

Особенно уязвимая категория — сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности и медицинских организаций, отметил господин Ямалиев.

Майя Иванова