В пермском аэропорту задерживается прилет и вылет рейсов

Онлайн-табло Большого Савино информирует о задержке ряда рейсов. Так, из краевой столицы на восемь часов позже планирует вылететь самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Самару — вместо 14:00 борт отправится в 22:00. Кроме этого, задерживается вылет из Перми в Усинск до 20:00, в Москву — до 21:55 и в Казань — до 00:00 следующего дня. Также задерживается прилет бортов из тех же городов в столицу Прикамья. Ранее был отменен рейс авиакомпании «Россия» в Москву.

