В Самаре и Жигулевске из незаконного оборота изъяли 101,5 литра алкогольной продукции

В результате контрольных мероприятий в Самаре и Жигулевске из незаконного оборота изъято 101,5 л алкогольной продукции с 29 января по 5 февраля. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства проверили хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на ул. Гагарина, 87а («Волжские раки») в Самаре и на ул. Морквашинской, 53а («Продукты») в Жигулевске.

В отношении правонарушителей возбуждены административные производства по ч. 2 и 3 ст. 14.16, ст. 14.19, ч. 4 ст .15.12 КоАП РФ.

Руфия Кутляева