Полномочия по проведению выборов в пермскую гордуму возложены на краевой избирком

ЦИК России приняла решение о возложении полномочий по проведению выборов в пермскую гордуму на избирательную комиссию Пермского края. Как сообщает пресс-служба краевого избиркома, территориальные комиссии Перми станут окружными. Ранее организацией выборов в думу Перми занималась муниципальная комиссия, но в 2022 году ее упразднили по решению ЦИК РФ.

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Как указывает избирком, это решение направлено на повышение эффективности организации и проведения избирательной кампании. Выборы депутатов городской думы состоятся 20 сентября 2026 года.

Ликвидация избирательной комиссии Перми в 2022 году была связана с требованиями федерального законодательства, упраздняющими муниципальные избирательные комиссии.