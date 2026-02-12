Редкие альпаки появились на «Роза Хутор»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачкова Фото: Елена Горбачкова

В парке альпак «Пача Мама» курорта «Роза Хутор» родились сразу три необычных криа — так называют детенышей альпак. Они появились на свет у мам разного окраса: две со светлым окрасом шерсти, одна — с тёмным. Уникальный цвет шерстки малыши унаследовали от отца, серебристого самца Зевса. Специалисты парка отмечают: предсказать, какого окраса будет криа, практически невозможно, а рождение сразу трех «серебристых» детенышей — большая удача.

«Малыши появились на свет в конце декабря и в январе. Все родились здоровыми, как положено, сразу встали на ножки»,— рассказали в парке альпак «Пача Мама» курорта «Роза Хутор».— «В продолжение семейной традиции, они получили имена греческих богов: Афина, Афродита и Арес. Сегодня в парке альпак обитает 40 животных. С 2023 года здесь родилось около 50 криа, многие разъехались в парки альпак по всей стране. Такой беби-бум говорит о том, что обитатели перуанских Анд в горах Сочи чувствуют себя просто замечательно».

Серые криа пока находятся в теплом вольере вместе с мамами под постоянным присмотром ветеринара и смотрителей. Детеныши питаются материнским молоком и сеном, вскоре в их рацион добавится и любимое всеми альпаками лакомство — морковка. Малыши уже начали осваивать территорию за пределами вольера. Несмотря на то, что от снега и морозов альпак надежно защищает пушистая шерстка, на прогулки им надевают теплые флисовые курточки. Пообщаться и погладить необычных «серебристых» криа гости «Пача Мама» смогут буквально через пару месяцев, когда им исполнится 90 дней. Добраться до парка альпак можно на трансфере от Горной Олимпийской деревни или на автомобиле. В «Пача Мама» ждут гостей ежедневно с 11 до 19 по будням и с 10 до 19 по выходным, последняя экскурсия проводится в 18 часов.

Альпаки — не единственные экзотические жители «Роза Хутор». На «Оленьей ферме» и «Хаске Хуторе» курорта можно увидеть оленей, хасок, кенгуру, капибару и мар.

