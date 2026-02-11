Минпромторг РФ проиграл суд известной самарской IT-компании

Арбитражный суд Самарской области отказал Минпромторгу РФ в иске к местной IT-компании, ООО «Открытый код». Ранее чиновники потребовали от ответчика вернуть 50 млн руб., выданных в качестве субсидии на разработку программного обеспечения. Теперь Минпромторг пытается оспорить это решение: ведомство подало жалобу, которую рассмотрит в марте Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Субсидия была предоставлена в 2019—2020 годах на проект создания интеллектуальной системы технического и послепродажного обслуживания сложной техники с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности. По плану результат должен был быть представлен в июле 2021 года, фактически — в сентябре 2022 года.

Проверка, проведенная в декабре 2024 года, показала, что компания не достигла установленных показателей и не оформила право на интеллектуальную собственность в виде свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. В связи с эти Минпромторг потребовал вернуть средства в досудебном порядке, но компания отказалась, указав на включение ПО в Единый реестр российских программ и внедрение продукта на ООО «Самараавтожгут».

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Открытый код» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Руководителем и бенефициаром компании является Олег Сурнин.

Георгий Портнов