На строительство горнолыжного комплекса в Сабинском районе выделили 162 млн

На строительство первой очереди горнолыжного комплекса в деревне Илебер Сабинского района Татарстана направили 162 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На первом этапе предусмотрены земляные работы, устройство фундаментов и оснований, прокладка наружных электрических сетей и линий связи. Средства также пойдут на формирование холма, учебного склона и обустройство трассы.

Заказчиком выступает «Главстрой Татарстана». Завершить первую очередь планируют до декабря.

Ранее сообщалось, что в Сабинском районе планируют создать новую горнолыжную трассу между Богатыми Сабами и Шеморданом, недалеко от села Мингер. Подъемники и сама гора уже имеются, ведутся работы по освещению. На реализацию проекта направляли 240 млн руб.

Анна Кайдалова