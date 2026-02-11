Пермьстат: убыток нерентабельных организаций за 11 месяцев 2025 года вырос на 95,5%

Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Пермскому краю опубликовал оперативную отчетность о финансовых результатах организаций региона за январь-ноябрь прошлого года. Согласно данным Пермьстата, попавшие в отчетность организации (за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных учреждений, ГУП и МУП) получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 366,1 млрд руб. Это на 12,6% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (АППГ). 73,3% из них завершили отчетность с прибылью. В промышленности доля таких организаций составляет 64,4%. При этом прибыль промышленных предприятий составила 337,5 млрд руб. Убыток обследованных организаций по итогам 11 месяцев 2025 года увеличился на 95,5% и составил 38 млрд руб.

Наибольшее количество прибыльных промышленных предприятий работает в отрасли химического производства (83,3%), производства компьютеров и оптических изделий (100%), автотранcпортных средств (100%), кокса и нефтепродуктов (100%). Среди убыточных — добыча полезных ископаемых (43,5%), обработке древесины (66,7%), бумажном производстве (100%).