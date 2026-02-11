Дело о мошенничестве бежавшего экс-депутата заксобрания Ульяновской области направлено в суд

Прокуратура Мелекесского района направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму более 125 млн руб., сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, 43-летние Игорь Ананьев (экс-депутат регионального заксобрания от «Единой России») и его супруга Анна Ананьева обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Кроме того, Игорь Ананьев обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия (его вели следственные органы полиции), 43-летние фактический руководитель ООО «Техно-Поволжье Ко» Игорь Ананьев и официально возглавлявшая эту компанию его супруга Анна Ананьева организовали привлечение инвестиций граждан в долевое в строительство двух домов №42Б и №42В на ул. Строителей в Димитровграде. «При этом значительную часть поступивших денежных средств они израсходовали по собственному усмотрению на иные цели»,— сообщает прокуратура Ульяновской области, отмечая, что эти «преступные действия повлекли в период с 2014 года по 2018 год причинение участникам долевого строительства жилья имущественного ущерба на сумму более 125 млн руб.». Дома так и не были достроены, компания признана банкротом. 28 декабре 2023 года Фондом развития территорий (в связи с обращением региона о невозможности завершить строительство домов) было принято решение о возмещении пострадавшим дольщикам вложенных средств.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, следственными органами доказано, что Игорь Ананьев, осуществляя фактическое руководство рядом компаний, организовал заключение фиктивного договора купли-продажи акций АО «Ульяновскдорстрой», принадлежавших ООО «МаксТрейд» (которое находилось под его контролем) и их передачу в пользу своей матери уже в период банкротства и конкурсного управления компанией, что нанесло имущественный вред конкурсному управлению на сумму 32,5 млн руб. В целях возмещения ущерба наложен арест на принадлежащие Ананьеву объекты недвижимости стоимостью более 129 млн руб.

Обвиняемые вину не признали, следствию поясняли, что многоэтажки «не были достроены в связи с экономическими проблемами». Источники в полиции отмечают, что «обвиняемые еще до избрания меры пресечения сбежали, покинув пределы России» (по некоторым данным, они находятся в Германии). В четверг Димитровградский городской суд будет рассматривать ходатайство следствия о заочном избрании обвиняемым меры пресечения в виде ареста.

Уголовное дело было возбуждено еще в сентябре 2018 года, неоднократно приостанавливалось, что отменялось прокуратурой. Устанавливать обстоятельства преступления следствию пришлось «в сложных условиях», «поскольку значительная часть важных для следствия документов была уничтожена».

Игорь Ананьев был владельцем целого ряда компаний в строительном и торговом бизнесе напрямую, через супругу или родственников, владел крупным пакетом акций АО «Ульяновскдорстрой», где с 2015 года по 2019 год был гендиректором (АО ликвидировано по процедуре банкротства).

В 2017 году Игорь Ананьев уже привлекался к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств. В 2019 году Игоря Ананьева и его жену обанкротил банк «Венец», которому те задолжали более 60 млн руб.

В сентябре 2013 году Игорь Ананьев был избран депутатом заксобрания Ульяновской области от партии «Единая Россия», но за период депутатства ни в чем себя не проявил.

В прокуратуре Ульяновской области отмечают, что после избрания меры пресечения обвиняемые будут объявлены в международный розыск, найдены и экстрадированы в Россию.

Сергей Титов, Ульяновск