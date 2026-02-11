Груз 200 вне конкуренции

Военкомат Удмуртии лоббировал интересы местного похоронного дома «Иж Ритуал» при транспортировке и захоронении погибших участников СВО. К таким выводам пришла комиссия регионального УФАС. Проведенная проверка показала, что ритуальное агентство раньше родственников получало сведения о прибытии бортов с телами, перевозило гробы без оформления договора с родными и имело информатора, трудоустроенного в военное учреждение. В результате на долю ритуального агентства в 2024 году пришлось 66% захоронений в Удмуртии погибших военных. Военкомат и похоронный дом отвергают обвинения антимонопольщиков, ссылаясь, в частности, на несоблюдение воинскими частями порядка перевозки тел.



Удмуртское УФАС признало антиконкурентным негласное соглашение между военкоматом Удмуртии и похоронным домом «Иж Ритуал». По данным ведомства, комиссариат лоббировал интересы ритуального агентства при транспортировке тел погибших участников СВО и их захоронении. Соответствующее решение антимонопольного органа от 28 января 2026 года есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Из данного решения следует, что УФАС еще весной 2025 года получил материалы проверки военной прокуратуры в военкомате Первомайского, Ленинского районов Ижевска, а также Завьяловского района республики (структурное подразделение военного комиссариата Удмуртии, курирующее сразу три района). Военная прокуратура считает, что военный комиссариат Удмуртии взаимодействовал в вопросах захоронения погибших участников СВО напрямую с похоронным домом, что противоречит приказу Минобороны РФ №685. В приказе говорится, что комиссариат должен организовывать погребение военнослужащего совместно с его родственниками. Надзорный орган выявил ряд нарушений законодательства о защите конкуренции и открыл дело.

В частности, сказано в материалах УФАС, 11 ноября 2024 года в военкомат Удмуртии поступили сведения о гибели военнослужащего К. В тот же день сотрудник военкомата сержант В. передал его матери соответствующее извещение, а также контакты агента похоронного дома «Иж Ритуал», сообщив ей, что можно обратиться и в другое ритуальное агентство. Однако, когда стало известно о дате прибытия борта с телом военнослужащего, сержант В., не уведомив родственников, передал эти данные похоронному дому, указывает военная прокуратура.

По словам матери погибшего, похоронный дом доставил тело в морг и назначил дату похорон без согласования с родственниками. К. получила свидетельство о смерти сына и копию справки об обстоятельствах его гибели только в день похорон от «Иж Ритуал». Общая стоимость ритуальных услуг составила 104,6 тыс. руб. Из них 9 тыс. руб. — доставка тела из аэропорта. Данных о том, оплатила ли она счет, в материалах дела нет.

Аналогичный случай произошел с гражданской женой погибшего военнослужащего Б. в феврале 2025 года. Ей тоже сержант В. передал в военкомате контакты «Иж Ритуал» и информацию о том, что тело погибшего уже находится в местном морге.

Кроме того, в октябре 2024 года помощником начальника отделения мобилизационного учета был назначен бывший работник «Иж Ритуал» В. Горбунов. По данным военной прокуратуры, он является супругом фактического руководителя похоронного дома Е. Горбуновой. Директор «Иж Ритуал» — ее отец Сергей Шаляпин.

По данным «Чекко», ООО похоронный дом «Иж Ритуал» было зарегистрировано в июле 2022 года в Ижевске с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Чистый убыток составил в 2024 году 271 тыс. руб. при выручке 279 тыс. руб. Годом ранее прибыль ритуального агентства находилась на отметке 75 тыс. руб. при выручке 528 тыс. руб.

Военная прокуратура считает, что сотрудник военкомата Горбунов регулярно передавал супруге сведения о времени и местах доставки тел погибших участников СВО.

В антимонопольном расследовании фигурирует и третий субъект — ИП Чурин, который, как установило УФАС, непосредственно занимался транспортировкой и захоронением погибших. «Иж Ритуал» в решении УФАС называется промежуточным звеном между военкоматом и ИП. Предприниматель снимал в субаренду рабочее место по адресу ритуального агентства. По выпискам ЕГРЮЛ и ЕГРИП, электронные почты ИП и похоронного дома идентичны. В таблицах военкомата субъекты подписаны как «Иж Ритуал (ИП Чурин)». УФАС сделал вывод, что «Иж Ритуал» и ИП Чурин не ведут конкурентную борьбу на рынке услуг, а «умышленно кооперируют деятельность между собой».

УФАС приходит к выводу, что раз услуги данного похоронного дома рекомендовались военкоматом, то родственники даже не задумывались о возможности выбрать другое ритуальное агентство для организации похорон.

В письменных пояснениях, предоставленных в УФАС, военкомат Удмуртии ссылается на проблемы с доставкой тел погибших участников СВО: данные из воинских частей об отправке бортов и времени их прибытия приходят с опозданием, есть несоответствия по количеству заявленных к отправке тел и фактически доставленных. Прибывают тела на ближайшие аэродромы в Перми, Екатеринбурге и Ульяновске. Собственного спецтранспорта у комиссариата для их доставки в Ижевск нет. При этом, если представитель регионального военкомата вовремя не прибывает на аэродром, чтобы забрать ящики с гробами в Ижевск, то их передают на платное хранение авиакомпании, средства на эти услуги не выделяются. В комиссариате добавили, что «Иж Ритуал» — единственная организация, способная забрать более одного тела.

Из направленных в УФАС письменных пояснений похоронного дома «Иж Ритуал» следует, что информацию о прибытии бортов с телами оно получало в рамках договора с родственниками погибших участников СВО, однако прибывали на аэродромы и тела погибших военнослужащих, которых не было в списке военкомата. Их тоже забирают сотрудники ритуального агентства по просьбе комиссариата, хотя по ним договоров с родственниками нет.

В ритуальном агентстве пояснили, что сержант В. давал родственникам контакты агента похоронного дома, только чтобы забрать документы, находившиеся в ящике с гробом, – свидетельство о смерти, справку о причинах гибели и т.д.

Военкомат Удмуртии признал нарушение только в случае с семьей военнослужащего К., но отрицает кооперацию между «Иж Ритуалом» и ИП Чуриным.

Сейчас в УФАС решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении военкомата Удмуртии, похоронного дома «Иж Ритуал» и ИП Чурина по факту заключения соглашения, ограничивающего конкуренцию (ст. 14.32 КоАП). За такое нарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. руб., для юрлиц — штраф в размере до 15 сотых суммы выручки от реализации услуг на рынке, где было совершено правонарушение, но не менее 100 тыс. руб.

По данным Картотеки арбитражных дел, ритуальная организация и военкомат заявлений об оспаривании решения антимонопольного органа не подавали. В УФАС «Ъ-Удмуртия» также подтвердили, что на данный момент решение не обжаловано.

По мнению юриста, члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, позиция Удмуртского УФАС в данном деле выглядит юридически обоснованной и подкрепленной весомой доказательной базой. «Наличие антиконкурентного соглашения подтверждается совокупностью фактов, среди которых ключевую роль играют родственные связи между сотрудником военкомата и руководством ритуального агентства, а также передача конфиденциальной информации третьим лицам без ведома родственников»,— отмечает эксперт.

Сложившаяся правоприменительная практика показывает, что подобная схема является достаточным основанием для квалификации таких действий как антиконкурентного соглашения, добавляет госпожа Спиридонова.

«Объективная невозможность самостоятельного вывоза тел не дает государственному органу права в негласном порядке делегировать эти полномочия единственному коммерческому исполнителю без проведения конкурентных процедур»,— поясняет эксперт.

Она считает минимальными перспективы судебного оспаривания решения антимонопольного органа. Арбитражные суды в подобных спорах занимают жесткую позицию при наличии доказательств конфликта интересов и ограничения доступа других участников рынка, заключила госпожа Спиридонова.

Евгений Щепелев