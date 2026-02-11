В Самарской области построят новый логистический комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров

В этом году приступят к строительству нового логистического комплекса из двух зданий площадью 40 тыс. кв. м каждое на территории логистического парка «Преображенка-2». Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Фото: http://sv-bob.livejournal.com Фото: http://sv-bob.livejournal.com

По словам главы региона, новый резидент уже подписал соответствующее инвестиционное соглашение с управляющей компанией АО «ПромПарки». Общий объем инвестиций составит 6 млрд руб. Строительство будет проходить в два этапа.

Планируется, что в результате реализации проекта будет создано 250 новых рабочих мест.

Руфия Кутляева