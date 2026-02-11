В сервисе «Круиз.онлайн» отметили рост спроса на речные круизы из Самары

Речные круизы с точкой старта в Самаре переходят из статуса нишевого туристического продукта в массовый сегмент. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в сервисе «Круиз.онлайн».

По данным компании, с 2023 года ежегодно круизы по Волге из Самары бронируют более 3 тыс. человек. При этом в «пандемийном» 2020 году услугами сервиса воспользовались всего 202 клиента.

Как уточнили в сервиса, сегодня из Самары доступен огромный диапазон вариантов речных круизов: от бюджетных предложений от 4,9 тыс. руб. за человека до масштабных путешествий стоимостью от 180 тыс. руб. Туристы имеют возможность посетить Москву, Ярославль, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Ульяновск. Южные маршруты и круизы в сторону Урала формируют отдельную группу. Северную романтику предлагают круизы в Санкт-Петербург и его пригороды. Не менее популярны Валаам и Кижи с их духовными центрами и шедеврами зодчества, а также Петрозаводск.

Андрей Сазонов