Завотделением нижегородской больницы №33 Татьяну Соколову отправили в СИЗО

Заведующую отделением офтальмологии регионального эндокринологического центра на базе ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода», главврача ООО «Центр охраны зрения» Татьяну Соколову арестовали до 2 апреля 2026 года включительно. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда 11 февраля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заведующая офтальмологическим отделением больницы №33 Татьяна Соколова в зале суда

Как писал «Ъ-Приволжье», вчера стало известно о задержании и.о. главврача больницы №33 Павла Зубеева и Татьяны Соколовой, которая ему приходится дочерью. Как полагает следствие, руководитель больницы обеспечил необоснованное начисление родственнице зарплаты в должности завотделением. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Татьяну Соколову обвинили в незаконном получении 1,8 млн за не отработанные часы. Она с обвинением не согласна. По доводам защиты, следствие провело неверный арифметический расчет: по их подсчетам переплатили не более 60,5 тыс. руб. по окладной части.

Павел Зубеев возглавляет больницу почти 20 лет. В марте 2025 года его перевели в статус и.о. главврача. По неофициальной информации, во время следственных мероприятий ему стало плохо, он госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Иван Сергеев