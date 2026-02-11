Вебкам-модель в Липецке задержали за трансляцию из автобуса

Липецкие полицейские обнаружили в интернете видеотрансляцию вебкам-модели из общественного транспорта. После этого 28-летнюю жительницу облцентра и ее 25-летнюю «коллегу» задержали. Как сообщили в региональном УМВД, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном создании и обороте порнографических материалов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Фигуранткам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, 25-летняя липчанка начала вести нелегальный бизнес в 2023 году, 28-летняя — в сентябре прошлого года. Они арендовали себе квартиры, в которых оборудовали вебкам-студии. Запрещенный контент девушки публиковали на специальной стриминговой платформе, получая от пользователей оплату в криптовалюте. Средства впоследствии обналичивали.

«Особую "славу" у клиентов снискала 28-летняя участница, которая ради популярности и повышения дохода вела прямые трансляции даже в многолюдных местах Липецка: от уютного кафе до салона общественного транспорта. Одно из таких "выступлений" и попало в поле зрения оперативников во время мониторинга интернета»,— рассказали в УМВД.

Во время обысков полицейские изъяли из импровизированных вебкам-студий видеооборудование, ноутбуки, эротические аксессуары и одежду, записи трансляций и банковские карты.

Алина Морозова