В Ярославской области продали особняк и контору графов Шереметевых

В Ярославской области продали объекты культурного наследия «Вотчинная контора Шереметевых» и «Дом Шереметевых». Согласно данным с площадки Российского аукционного дома, два здания вместе с участком были проданы за 186 тыс. руб.

Фото: Правительство Ярославской области

Комплекс зданий построили на рубеже XVIII – XIX веков. Он находится в селе Новом Большесельского округа на улице Октябрьской, дома 5 и 7. Впервые здания, нуждающиеся в восстановлении, власти выставили на продажу в августе 2025 года по начальной цене 3,7 млн руб. и при минимальной цене в 1,8 млн руб. Торги не состоялись из-за отсутствия желающих.

В декабре 2025 года имущество начали продавать по минимально допустимой цене — 185,2 тыс. руб., из них 127 тыс. руб. — это стоимость земельного участка. ООО «Дом купца Хальфина» предложило за объекты 186 тыс. руб. и стало победителем торгов. Как отметили в правительстве области, эта компания в 2013 году уже реализовала успешный проект, открыв отель в восстановленном доме купца Хальфина в Ярославле.

«Это хороший пример того, как памятники архитектуры могут обретать вторую жизнь и быть востребованными. Уверен, реализованный комплекс тоже ждет хорошее будущее»,— прокомментировал продажу губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова