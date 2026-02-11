В зоопарках России возник дефицит капибар

В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар из-за возросшей популярности животного. Об этом «РИА Новости» рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинградский зоопарк / ТАСС Фото: Ленинградский зоопарк / ТАСС

По словам господина Писарева, зоопарки стали скупать животных в свои коллекции из-за возникшего на них тренда. До этого, по словам собеседника агентства, на капибар «никто не обращал внимания».

Сергей Писарев отметил, что резко увеличить число новорожденных капибар не получится, поскольку в России очень мало зоопарков, где созданы условия для размножения этих животных. «Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов»,— объяснил господин Писарев.

Союз зоопарков и аквариумов России в ближайшее время ожидает «большой ввоз капибар» из Перу для размножения, сообщил агентству основатель парка птиц «Малинки» в Ростовской области Антон Дроздов. По его словам, в Россию привезут «два-три десятка» животных.