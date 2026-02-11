«Серьезное давление и история с заменой музыки повлияли на спортсмена»

Российский фигурист Петр Гуменник занял 12 место после короткой программы в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Первая позиция у американца Ильи Малинина, который набрал в общей сложности 108,16 балла. У Гуменника 86, 72 балла. За стартом турнира фигуристов-одиночников следил спортивный обозреватель “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Гуменник

Фото: Stephanie Scarbrough / AP Петр Гуменник

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Выступление Петра Гуменника ждали с особым трепетом, ведь его программа вполне позволяла надеяться на успех. Но, похоже, серьезное давление плюс история с заменой музыки повлияли на спортсмена. Вместо композиций из фильма «Парфюмер» Петр выступал под саундтрек к российской картине «Онегин» — «Вальс 1805». К тому же российский фигурист вышел на лед самым первым, и, хотя зал в Италии принимал его с большим воодушевлением, Гуменник откатал неидеально. Это отметил тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз: «Не было, к сожалению, идеального проката, чтобы мы могли говорить про судейство. Выходя первым и без рейтинга, нужно идеально откататься, чтобы получить достойные баллы, с которыми можно будет бороться за шестерку и так далее».

Но сам российский спортсмен остался доволен прокатом и рассказал журналистам про приветливое отношение в олимпийской деревне. Хотя из подарков, которые предназначались участникам Олимпиады, ему достались не все: «Все спортсмены очень приветливые. Где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими. Оказалось, никто никого не послушал. Все обмениваются значками. Меня учили играть в Counter-Strike, вообще вокруг очень много интересных занятий. Получил огромную сумку подарков. Не все мне были доступны. Например, телефон не получилось забрать».

Произвольную программу одиночники покажут вечером 13 февраля, и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусов считает, что баллов, которые набрал Гуменник, может хватить для медали: «Предлагаю не акцентировать внимание именно на баллах, которые мы увидели в короткой программе, а думать о том, сколько он может принести за счет произвольной. Его контент — один из самых сильных по заявке на Олимпийских играх».

Также, несмотря ни на что, болельщики продолжают ждать свершений от наших лыжников. Впереди у них индивидуальные гонки. К сожалению, накануне в спринте Савелий Коростылев и Дарья Непряева даже не попали в топ-30. Даша после неудачи искренне признавалась журналистам, что не дотягивает до уровня лидеров: «Чувствую себя слабой. Я толкаюсь, и мне кажется, что я просто стою на месте. На таком быстром европейском снегу нужно вкладываться и быть помощнее, чтобы бегать спринт. В России такого не чувствуется. По сравнению с ними я просто слабак. В первую очередь нужно добавлять в силе и в весе».

11 февраля российские спортсмены выступать на Олимпийских играх не будут, но стоит обратить внимание на биатлон. Женская индивидуальная гонка на 15 км начнется в 4 часа дня, а вечером в 20:30 можно будет посмотреть, как разыграют медали танцевальные дуэты в фигурном катании. Все в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Владимир Осипов