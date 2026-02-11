В Татарстане доля частных инвестиций в проектах ГЧП снизилась до 19%

В 2025 году доля частных инвестиций в проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства в Татарстане, сократилась с 87% в 2022 году до 19%. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По итогам 2024 года республика поднялась с 10-го на 9-е место в рейтинге развития государственно-частного партнерства. Ранее Татарстан входил в тройку лидеров.

В 2025 году в Татарстане заключили 39 концессионных соглашений на сумму 5,7 млрд руб. Все они касались сферы ЖКХ.

Анна Кайдалова