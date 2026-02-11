«Цифровая обработка голоса способна зафиксировать малейшие отличия»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сеченовский университет разработал прототип приложения для оценки заболеваний по голосу. Речь о рисках ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарном диабете 2го типа и других кардиометаболических заболеваний.

Логика технологии такая: во время речи в организме человека одновременно «работают» дыхательная система, мышцы гортани, артикуляционного аппарата и механизмы нервной регуляции. И в случае воспаления, нарушениях обмена веществ или повышенной нагрузки на сердечнососудистую систему голосовые параметры могут меняться. На слух эти перемены почти неразличимы. Но цифровая обработка голоса с помощью машинного обучения способна зафиксировать малейшие отличия.

Поэтому пользователю приложения предлагается сделать короткую записать голоса. После этого система за несколько секунд рассчитает результат. Алгоритмы системы обучены на клинических данных пациентов из разных медицинских центров и клиник, а также на записях здоровых добровольцев, которые собирали в течение года. В итоге общий объем базы на текущий момент превышает 4 тыс. уникальных аудиофайлов.

В случае с машинным обучением важна точность работы модели. Разработчики проекта заявляют чувствительность свыше 81% и специфичность выше 90%. Но при этом подчеркивают, что показатели требуют независимой валидации в реальных клинических условиях. Другими словами, речь о необходимости проверки на других пациентах в разных клиниках. Это позволит убедиться, что технология фиксирует именно медицинские сигналы, а не параметры записи, вроде особенностей работы микрофона, шумов, а также проявления банальной простуды или стресса. Кроме того, предстоит убедиться, что технология не дает ложных сигналов или пропускает важные.

Но и после всех этих моментов остаются открытыми вопросы регуляции и этики, включая защиту персональных голосовых данных. Между тем сервис «СберЗдоровье» запустил на своем сайте ИИ-помощника, который подберет врача по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов. Как заверяют создатели, решение доступно по всей России. Пациенту надо лишь указать симптомы, пол, возраст, желаемые дату и время приема, диапазон стоимости и примерное удобное расположение клиники. После этого умный помощник предложит список из пяти наиболее подходящих специалистов.

Александр Леви