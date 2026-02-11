Якутские депутаты будут избирать мэра открытым голосованием

Якутская городская дума 11 февраля утвердила новую процедуру определения мэра республиканской столицы. Депутаты решили проводить открытое, то есть поименное, голосование по избранию градоначальника, сообщили в пресс-службе представительного органа. В большинстве городов голосование является тайным.

«Мы поддержали формат открытого голосования, исходя из убеждения, что нам нечего скрывать друг от друга. Прямой взгляд в глаза избирателям — вот та ответственность, которую мы как депутаты должны на себя принять»,— заявила первый вице-спикер гордумы Евдокия Евсикова. По ее словам, также было решено определять мэра большинством от числа присутствующих на заседании депутатов, а не от их установочного количества.

До середины 2025 года Якутск оставался одним из четырех административных центров, где сохранялись прямые выборы мэра. Новый федеральный закон о местном самоуправлении, вступивший в силу 19 июня, ввел для региональных столиц новый порядок. Теперь градоначальников там выбирают депутаты из числа кандидатур, предложенных губернатором. Срок полномочий Евгения Григорьева — последнего мэра Якутска, избранного на прямых выборах,— истекает в апреле 2026 года.

Подробнее о том, как проходили последние прямые выборы мэра Якутска,— в репортаже «Якутский день сурка»

Андрей Прах