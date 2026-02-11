Жительнице Мелеуза вынесли приговор за финансирование нежелательных организаций

Мелеузовский районный суд назначил 50-летней жительнице Мелеуза, признанной виновной в финансировании нежелательной организации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ), 200 часов обязательных работ с конфискацией двух мобильных телефонов и 3,5 тыс. руб.

Как было установлено в суде, с декабря 2022 по февраль 2023 года подсудимая, используя мобильное банковское приложение, перечислила 3,5 тыс. руб. на счета некой зарубежной религиозной организации и благотворительного фонда, которые ранее были признаны нежелательными на территории России.

Подсудимая не признала вину.

Майя Иванова