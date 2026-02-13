Прикамский производитель химреагентов снизил долю в столичном НПО

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» снизило долю в уставном капитале ООО «Научно-производственное объединение “Путевые технологии”» до 67%. Ранее общество владело 95% долей НПО. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Вместе с этим, согласно Rusprofile, доля гендиректора Дениса Баклушина выросла до 33%. В УЗПМ на вопрос относительно изменений в составе учредителей не ответили.

ООО «НПО “Путевые технологии”» было зарегистрировано в 2007 году в Москве. Занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Является столичной площадкой прикамского производителя химреагентов ООО «УЗПМ».