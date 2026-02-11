Промышленный альпинист сорвался с крыши дома на улице Правды и повис на проводах

Работник ручного труда сорвался с крыши дома 22 по улице Правды во время очистки кровли от снега и повис на проводах. Его спасли, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Там уточнили, что альпинисту помогли сотрудники МЧС. Он был осмотрен сотрудниками скорой помощи и отпущен.

Дом находится в управлении Жилкомсервиса № 2 Центрального района. После инцидента руководителей управляющих организаций района вызвали в администрацию на оперативное совещание. Чиновники поручили им провести дополнительные инструктажи по неукоснительному соблюдению требований безопасности при выполнении работ по очистке кровель.

Прокуратура Центрального района организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. Специалисты дадут оценку достаточности мер, принятых работодателем, при организации работ на высоте.

Татьяна Титаева