Пермская филармония потратит 400 тыс. рублей на VIP-обслуживание в аэропорту

Пермская краевая филармония заключила контракт с единственным поставщиком АО «Международный аэропорт "Пермь"». Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, учреждение заплатит 400 тыс. руб. за услуги по специальному обслуживанию пассажиров, сопровождающих лиц в VIP и бизнес залах воздушной гавани. Срок действия контракта — до 31 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно прейскуранту АО «Международный аэропорт «Пермь», обслуживание одного вылетающего пассажира в VIP-зале стоит 21,8 тыс. руб., прилетающего — 10,9 тыс. руб. Расчетное время пребывания в зале составляет три часа.