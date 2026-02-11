ОКО прозрело на неустойку

По уголовному делу бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, обвиненного в злоупотреблениях при закупках, допросили представителя потерпевшего. Начальник службы безопасности компании Сергей Папотин начал работать в «Теплоэнерго» только весной прошлого года, когда Халтурин уже сидел в СИЗО. Новый безопасник лично старые закупки не проверял, но рассказал, что в 2024 году новое руководство ОКО («Теплоэнерго» после смены названия) заказало аудит и нашло пять необоснованно продленных контрактов с подрядчиком, по которым компания лишилась права взыскать штрафные санкции. Защита и сам Халтурин не стали долго допрашивать безопасника, решив допросить его предшественника, который и работал с Ильей Халтуриным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начались допросы потерпевшего по уголовному делу бывшего руководителя АО «Теплоэнерго» Ильм Халтурина, обвиненного в четырех эпизодах превышения полномочий. Потерпевшей стороной следствие считает теплоснабжающую компанию «Теплоэнерго», которая переименовалась в АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО). На допрос пришел директор службы экономической безопасности ОКО Сергей Папотин, выходец из УБЭП. Он сообщил, что начал работать в ОКО только с 1 апреля 2025 года, и лично не принимал участия в проверке подрядчиков компании.

Однако представитель потерпевшего рассказал, что нынешнее руководство ОКО заказало аудит договоров, заключенных в 2022–2023 годах с единственными поставщиками на ремонт теплосетей.

Проанализировав выводы аудиторов, в компании пришли к выводу, что они лишились права обратиться в суд и взыскать штрафы и неустойки в размере 1–3 млн руб. по пяти договорам с ООО «Строительные технологии» за нарушение сроков.

По отчетности перед федеральным Фондом развития территорий (ФР), финансировавшим ремонт сетей в Нижнем Новгороде, работы на теплотрассах были завершены в конце 2023 года. Однако уже в январе 2024 года с подрядчиком заключались допсоглашения на продление ремонтов под предлогом длительного согласования проектно-сметной документации в госэкспертизе. «Вместе с тем положительное заключение госэкспертизы было уже получено 13 ноября 2023 года. Данное обоснование, на наш взгляд, было необоснованно, а “Строительные технологии” в срок работы не выполнили. А сданный в ФРТ комиссионный акт о приемке строительной готовности объекта противоречил действительности», — пояснил Сергей Папотин. Невзысканные по просроченным договорам неустойки в ОКО расценили как ущерб, однако гражданский иск от потерпевшего по ним к Илье Халтурину не заявлен. По мнению защиты, это и невозможно, так как речь, по сути, идет об упущенной выгоде теплоснабжающей компании.

По версии обвинения, из карьеристских побуждений, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы, Илья Халтурин дал указание заключить договоры с ООО “Строительные технологии”, которое не могло выступать подрядчиком — у общества была налоговая задолженность, а его директор Зоя Макаркина была под судом за экономическое преступление. Обвиняемый экс-руководитель «Теплоэнерго» вину не признал. Ранее он давал показания, что ФРТ выделял большие бюджетные средства только на год, и за них надо было отчитаться, а исполнителей не хватало. В Нижнем Новгороде сложился большой дефицит подрядчиков: некоторые затем отказывались от заключения договоров, на часть объявленных закупок «Теплоэнерго» никто не выходил. При этом аварийные участки сетей надо было срочно ремонтировать, поэтому согласных поставщиков нанимали без конкурса, что позволяло положение о закупках, пояснял подсудимый.

Сергей Папотин настаивал, что часть договоров с подрядчиком продлевалась необоснованно.

«Поскольку “Cтроительные технологии” неоднократно нарушали условия договоров подряда, по каждому случаю они были внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Также нами ведется работа по взысканию неустойки. Почему она не велась в то время — большой вопрос», — отметил представитель ОКО («Теплоэнерго»).

Илья Халтурин в подтверждение своей позиции начал спрашивать, что новому начальнику службы безопасности известно о дефиците подрядчиков в конце 2022 года. «При всем уважении к вам: а какое это имеет значение? Мы что, хотим дефицитом подрядчиков оправдать то, что их холили и лелеяли и по этим договорам не взыскали с них неустойку? В конце года делался акт о том, что трасса якобы введена в эксплуатацию, чтобы отчитаться перед ФРТ. При этом в следующем году делалось допсоглашение о продлении работ по этому договору. Как это возможно?» — парировал безопасник ОКО, вместо своего допроса устроив импровизированный допрос подсудимому.

В итоге бывший гендиректор «Теплоэнерго» и его защита решили больше не задавать вопросов Сергею Папотину, а на следующем заседании допросить его уволившегося предшественника, который курировал безопасность «Теплоэнерго» в период 2022–2024 годов, проверяя надежность подрядчиков.

Роман Кряжев