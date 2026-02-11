Иностранец погиб под колесами электрички около станции Лисий Нос

Уроженец ближнего зарубежья в возрасте 32 лет был сбит электропоездом, следовавшим сообщением «Санкт-Петербург-Финляндский – Белоостров». Пешеход переходил пути в неположенном месте.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО уточнили, что инцидент со смертельным исходом произошел на станции Лисий Нос. Машинист электрички предпринимал меры во избежание трагедии. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

Происшествие привело к задержке поезда на десять минут. Сотрудники Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Титаева