Оренбуржью выделили 90 млн рублей на развитие туризма из федерального бюджета

Оренбургская область получила федеральную субсидию в размере 90 млн руб. в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на создание новой инфраструктуры и проведение мероприятий. Об этом сообщает правительство региона.

На заседании регионального правительства были приняты постановления о перечислении средств и порядке предоставления поддержки бизнесу. Она будет оказана через гранты по пяти ключевым направлениям: создание и развитие современных пляжных территорий, развитие национальных туристских маршрутов, развитие инфраструктуры туризма (смотровые площадки, визит-центры, навигация), создание объектов кемпинг-размещения для растущего числа путешественников на автомобилях и с палатками, организация новых событийных мероприятий.

Максимальный размер гранта для одного проекта составит от 5 до 10 млн руб. в зависимости от направления.

«События создают туристический поток, а инфраструктура его удерживает. 90 миллионов рублей федеральной поддержки — это инвестиция в будущее гостеприимства Оренбуржья. Мы ожидаем, что гранты бизнесу и развитие событийного календаря дадут синергетический эффект: увеличат узнаваемость региона и создадут здесь современную, комфортную среду для путешественников», — отметила первый заместитель министра экономического развития Оренбургской области Елена Здорова.

Руфия Кутляева