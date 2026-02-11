Российской полке уточнили ассортимент

Минпромторг решил, какие товары достойны российской полки. О подготовке законопроекта ведомство сообщило в ответ на просьбы пресечь повышение комиссий для отечественных продавцов в онлайне. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как разъяснил Минпромторг, продукт попадет на российскую полку, если его сделали в России или стране-участнице ЕАЭС. Вместе с эти производитель и марка не должны быть подконтрольны лицу из-за рубежа. Если сам бренд иностранный, то правом на его использование может обладать только российская компания не меньше пяти лет, пишет ТАСС. Сейчас в непродовольственном сегменте под такие критерии попадает около трети товаров, говорит председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов: «Во всем, что связано с пищевой промышленностью, российские производства и так чувствуют себя очень уверенно. А вот легкой промышленности — одежда, обувь — с иностранцами конкурировать сложно. Импорт составляет не меньше 70%. Но доля российского производства растет, но могла бы и быстрее. Меры, которые предлагал Минпромторг, направлены в том числе и на увеличение динамики роста доли российской продукции».

Ритейлеров обяжут размещать непродовольственные товары отечественного производства на «уровне глаз» покупателей, не ниже 80 см от пола. Долю национальных продуктов на каждого продавца будут рассчитывать от общего пространства полки для конкретной категории. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев не уверен, что это сделает качественные бренды из России более конкурентоспособными: «Не очень понятно целеполагание законопроекта. Какие преимущества он даст российским производителям? Есть очень много успешных отечественных компаний, их бренды конкурируют во многих категориях. Российскому потребителю интересно видеть конкуренцию на полке — лучшие цены, лучшее качество».

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что в случае принятия закона, российские товары не сильно потеснят своих соседей по полке: «Электроника, например. Там очень мало российских товаров, поэтому для них можно выделить полку, она явно займет не так много площади. В fashion-сегменте это будут корнеры. На уровне глаз — самая продающая, популярная и дорогая полка».

Обязательства, согласно законопроекту, появятся и в онлайн-ритейле. Маркетплейсы должны будут показывать в выдаче сначала российские товары. А при запросе конкретного иностранного бренда — предлагать похожий национальный продукт. Основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин полагает, что некоторые продавцы будут искать способы обойти новые правила: «Маркетплейсы весь прошлый год активно продвигали региональные полки — "Сделано в Москве", "Сделано в в конкретном регионе". Но существует серый импорт, есть недобросовестные предприниматели, которые возят товары, минуя таможню. Этот пул недобросовестных селлеров переупаковывает китайские товары, и гордо продает их как локальный продукт. Риск создания псевдо-российских брендов кратно увеличится».

Власти разрабатывали проект с 2023-го, причем тогда он был рассчитан на продовольственные товары. Сейчас документ проходит оценку регуляторов, пишет ТАСС, в правительстве его рассмотрят позже. Надо полагать, что если предложения и дойдут до первого чтения в Госдуме, то не без изменений.

Анжела Гаплевская, Егор Парфенов